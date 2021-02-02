Житель Нижневартовска получил семь лет колонии за убийство из чувства ревности

64-летнего жителя Нижневартовска осудили за убийство сожительницы. 10 апреля 2020 года мужчина, будучи в подпитии ждал возвращения своей сожительницы, которая ушла в магазин и долго не возвращалась.

В какой-то момент мужчине взыграла ревность, и тот, дождавшись женщину, несколько раз ударил ее по голове. От травм 43-летняя женщина скончалась в больнице. После смерти женщины виновник сам сдался полиции.

Мужчина признан виновным по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Теперь его ждет лишение свободы на 7 лет в колонии строгого режима.