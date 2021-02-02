Школьников СОШ №10 Нижневартовска зачислили в кадетские классы МЧС и Росгвардии

В Нижневартовске школьников посвятили в кадеты. Торжественная церемония прошла СОШ № 10. Юные школьники произнесли клятву, пообещав учиться ответственно и уважать звание кадета. После этого им вручили памятные кадетские значки.

В школе с недавнего времени открыты четыре кадетских класса под руководством МЧС и Росгвардии. Набор в классы велся с весны прошлого года, учеба идет активными темпами, с начала учебного года. Помимо классных часов, школьников ждут экскурсии и занятия, посвященные физическому развитию, в том числе по строевой подготовке.

Учеба в профильных классах откроет много перспектив в будущем. «Ребята будут обучаться в классах по специальной программе до окончания школы. После им будет проще поступить в профильные вузы, так как основную подготовку они получат ещё на школьной скамье», - рассказывает о преимуществах врио начальника 5 пожарно-спасательного отряда Игорь Фролов.