Руководитель нижневартовского МУПа прокомментировали задержание служащего, обвиняемого в получении взятки

Задержание сотрудника Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска стало полной неожиданностью для его руководителя Виталия Проскурякова. Он характеризует обвиняемого в получении взятки как хорошего специалиста.

«Сотрудник хороший, специалист хороший, работы все выполнял правильно. То, что произошло, для предприятия, конечно, неожиданность, в том числе и для меня», - сказал директор МУП «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города» Виталий Проскуряков в телефонной беседе с корреспондентом телеканала «Мегаполис».

Руководитель предприятия также добавил, что следователям были предоставлены все затребованные документы и компьютер подозреваемого.

Напомним, сотрудника управления подозревают в вымогательстве взятки у предпринимателя. «По версии следствия, он с августа 2019 года по январь 2021 года вымогал взятку в сумме 820 000 рублей от одного из предпринимателей, осуществлявшего работы по государственному контракту на благоустройство автомобильных дорог, за заключение дополнительного соглашения и увеличение объема финансирования, а также приемку выполненных работ без замечаний. 27 января 2021 года предприниматель под давлением должностного лица вынужден был передать часть денежных средств в сумме 177 000 рублей, после чего злоумышленник задержан при поддержке ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.