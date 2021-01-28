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​Югорская поликлиника стала одной из лучших в России

Нижневартовская городская поликлиника вошла в топ-100 клиник России и стала первой в Югре

​Югорская поликлиника стала одной из лучших в России
Фото: maps.ya.ru

Отделение № 1 БУ «Нижневартовская городская поликлиника» стало одним из лучших в России. Медучреждение вошло в топ-100 лучших клиник России – соответствующий рейтинг был составлен интернет-порталом «ПроДокторов» на основе мнений пациентов. Для этого портал собрал 400 тысяч отзывов и составил рейтинг по регионам.

В югорском списке первым оказалась Нижневартовская городская поликлиника №1. Ежедневно отделение поликлиники принимает более 700 пациентов. Самым продуктивным подразделением учреждения признали клинико-диагностическую лабораторию - в ней за год делается более 3 миллионов анализов и исследований.

«Кроме того, что оценивались крупные подразделения, оценивали и докторов. Наш врач-эндокринолог из 3-й поликлиники тоже получил такой диплом. Все наши усилия, вся наша работа – она не зря, она оценена нашим населением», - поделилась Светлана Воронина, главный врач поликлиники.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 290, комментариев: 0
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