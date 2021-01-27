Участковым терапевтам Нижневартовска подарили электронные планшеты

Участковым терапевтам одной из взрослых поликлиник Нижневартовска подарили электронные планшеты. Устройства пригодятся им в выездной работе. При помощи них можно вести электронную медицинскую карту пациентов, экономя время: «До сих пор медики испытывают серьезные перегрузки. За первые десять дней января нового года в поликлинике Нижневартовска оказана медицинская помощь 3 123 вартовчанам. Это на 65% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В 9 раз больше вызовов врачей на дом. Поэтому так важно облегчить работу медиков, сделать условия более комфортными», — объясняет важность нововведения депутат Думы Югры Наталья Западнова.

Кроме терапевтов планшеты получат фельдшеры из отделения неотложной помощи. Всего планируется закупить 35 планшетов, к 1 марта все они будут в работе. Приложение с медицинской информационной системой обещают запустить в конце января.