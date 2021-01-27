Злоумышленник, напавший на школьницу в Нижневартовске, скрывался в Тюмени

Следователи установили личность мужчины, который в декабре 2020 года напал на 11-летнюю девочку в Нижневартовске, нашли его и заключили под стражу.

Происшествие случилось около 17.30 6 декабря в подъезде дома на улице Северная. Школьница смогла отбиться от злоумышленника и убежать. Преступник сбежал, искали его с привлечением СМИ и общественности.

Сейчас подозреваемый в преступлении задержан – им оказался бомж, отбывший 25 лет за решеткой. Все это время мужчина скрывался в Тюмени.

«Установлена личность злоумышленника и место его нахождения. Им оказался 52-летний уроженец Нижневартовского района, не имеющий постоянного места жительства, который после произошедшего уехал в Тюмень. После установления места нахождения нападавший задержан, изучение его личности показало, что ранее он более 25 лет провел в местах лишения свободы, где отбывал наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против половой неприкосновенности. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемому предъявлены обвинения в покушении на насильственные действия сексуального характера и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.