Полицейские спасли жизнь нефтянику, у которого случился сердечный приступ на месторождении в Нижневартовском районе

Нижневартовские полицейские спасли жизнь 47-летнему мужчине, у которого случился сердечный приступ во время работы на месторождении. Госавтоинспекторы Анатолий Реус и Виктор Якушев несли службу на 74 км автодороги «Лангепас – Покачи», когда к ним с просьбой о помощи обратился водитель автомобиля УАЗ, который вез коллегу в больницу.

«Автоинспекторы, доложив о данном факте в медицинское учреждение города Покачи, и, вызвав подмогу, пересадили мужчину в патрульный автомобиль и направились навстречу бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшего оперативно передали медицинским работникам, где мужчине была оказана своевременная квалифицированная помощь», - рассказали в пресс-службе МОМВД России «Нижневартовский».

Медики отметили, что оперативное доставка пациента в больницу спасла ему жизнь. В настоящее время здоровью мужчины ничего не угрожает.