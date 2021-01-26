Из-за неисправности в механизмах в Нижневартовске сгорела Mazda

В Нижневартовске вновь загорелся автомобиль: так, на улице Ленина, 5 от огня пострадала припаркованная Mazda. Был ли кто-то в автомобиле и пострадали ли другие машины, не сообщается.

«В результате пожара повреждено навесное оборудование моторного отсека, панель приборов. Салон закопчен продуктами горения по всей площади. Предполагаемая причина: неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», – рассказали в пресс-службе ОФПС-5.

Напомним, что из-за морозов участились случаи возгорания автотранспорта. Ранее на siapress.ru была опубликована памятка, которая расскажет, что делать, если ваша машина загорелась.