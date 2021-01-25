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​Аномальные морозы продолжают корректировать расписание полетов в аэропортах Югры

Рейс из Нижневартовска в Томск задерживается на сутки из-за сильных морозов

​Аномальные морозы продолжают корректировать расписание полетов в аэропортах Югры
Фото: vk.com/ofnv86

Из-за сильных морозов, накрывших Югру, в работу авиагаваней внесены корректировки. Так, рейс авиакомпании «Руслайн» из Нижневартовска в Томск задержан на сутки.

«Время вылета по расписанию - 25.01.2021 в 11 часов 40 минут местного времени, предварительное время вылета - 26.01.2021 в 11 часов 30 минут местного времени. На рейс зарегистрировано 36 пассажиров. Причина задержки рейса - метеорологические условия в аэропорту вылета. В настоящее время 11 пассажиров размещены в гостинице, остальные находятся по месту жительства», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, добавив, что специалисты ведомства контролируют исполнение требований федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам необходимых услуг.

Отметим, что также на сутки перенесен рейсы этой же авиакомпании из Екатеринбурга в Нижневартовск и в обратном направлении. С задержкой прибыл и вылетел в пункт назначения красноярский рейс авиакомпании NordStar.

В Сургуте с утра были задержаны девять самолетов. Сейчас, по данным онлайн-табло, задерживаются вылеты в Новосибирск, Тюмень и Уфу и прилеты по этим направлениям. Самолет из Екатеринбурга прибудет с 4-часовой задержкой – в 3.45 26 января.


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25 января в 21:37, просмотров: 281, комментариев: 0
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