Рейс из Нижневартовска в Томск задерживается на сутки из-за сильных морозов

Из-за сильных морозов, накрывших Югру, в работу авиагаваней внесены корректировки. Так, рейс авиакомпании «Руслайн» из Нижневартовска в Томск задержан на сутки.

«Время вылета по расписанию - 25.01.2021 в 11 часов 40 минут местного времени, предварительное время вылета - 26.01.2021 в 11 часов 30 минут местного времени. На рейс зарегистрировано 36 пассажиров. Причина задержки рейса - метеорологические условия в аэропорту вылета. В настоящее время 11 пассажиров размещены в гостинице, остальные находятся по месту жительства», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, добавив, что специалисты ведомства контролируют исполнение требований федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам необходимых услуг.

Отметим, что также на сутки перенесен рейсы этой же авиакомпании из Екатеринбурга в Нижневартовск и в обратном направлении. С задержкой прибыл и вылетел в пункт назначения красноярский рейс авиакомпании NordStar.

В Сургуте с утра были задержаны девять самолетов. Сейчас, по данным онлайн-табло, задерживаются вылеты в Новосибирск, Тюмень и Уфу и прилеты по этим направлениям. Самолет из Екатеринбурга прибудет с 4-часовой задержкой – в 3.45 26 января.