В Нижневартовске из горящего дома вынесли газовые баллоны и огнестрельное оружие

В понедельник, 25 января, около 10.00 в СОТ «Строитель» под Нижневартовском сгорел дом площадью 180 «квадратов». Пожар осложнялся тем, что в здании хранились газовые баллоны и огнестрельное оружие, а воды рядом не было.

«На момент прибытия трех подразделений 97 ПСЧ, наблюдалось горение внутри дома, угроза распространения огня на соседнее строение. Со слов хозяина в доме находится два пропановых баллона по 50 литров и два сейфа с патронами и огнестрельным оружием. Звеньями ГДЗС эвакуированы баллоны и сейфы. Тушение усложнялось тем, что район безводный, осуществлялся подвоз воды», - рассказали в пресс-службе 5 ОФПС.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Югре, на месте работали пять пожарных расчетов. С огнем справились за полчаса. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняют дознаватели ОНДиПР.