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В девяти школах Нижневартовска дети будут учиться в смешанном формате

Часть классов в некоторых школах Нижневартовска будут заниматься и очно, и дистанционно

В девяти школах Нижневартовска дети будут учиться в смешанном формате
фото: pixabay.com

В Нижневартовске вели смешанный тип обучения для девяти школ – ученики общеобразовательных организаций № 3, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 42, 43 ранее обучались дистанционно из-за превышения проектной мощности, а теперь заниматься онлайн придется из-за коронавируса.

«Смешанная модель предполагает, что ученики 6-11 классов будут посещать школы очно несколько раз в неделю, при этом в эти дни будут изучаться предметы с наивысшим баллом по шкале трудности. Данная модель обучения согласована со специалистами Роспотребнадзора. Расписание будет организовано так, чтобы потоки детей согласно требованиям Роспотребнадзора не пересекались», – сообщила заместитель главы Нижневартовска Ирина Воликовская.

Отмечается, что перед принятием такого решения были опрошены родители школьников. 85 процентов были согласны на смешанный формат, 15 предпочли оставить только удаленку.


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24 января в 15:05, просмотров: 1913, комментариев: 0
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