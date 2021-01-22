Самолет, совершавший рейс Новосибирск – Новый Уренгой, экстренно сел в Нижневартовске

В аэропорту Нижневартовска экстренно совершил посадку самолет авиакомпании «Сибирь» – причиной стал отказ датчиков шасси. Отмечается, что воздушное судно направлялось из Новосибирская в Новый Уренгой с 51 пассажиром на борту.

«На борту воздушного судна находился 51 пассажир, четыре члена экипажа. Детей среди пассажиров нет. Посадка произошла в штатном режиме. Сургутской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за предоставлением представителем авиакомпании необходимых услуг пассажирам. Ситуация находится на контроле надзирающего транспортного прокурора», – сообщили в пресс-службе прокуратуры на транспорте.

Также в ведомстве подчеркнули, что никто из пассажиров самолета не пострадал.