В СКР прокомментировали скандал во время ковид-облавы в Нижневартовске

В Нижневартовске проводится процессуальная проверка после задержания, проведенного в ночь на 5 декабря 2020 года в одном из кафе города. Следователи проверяют не было ли состава преступления в действиях полицейских. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Стражи порядка проводили рейд по выявлению и пресечению деятельности организаций общественного питания, в том числе развлекательных, работающих после 23.00. В одном из заведений во втором часу ночи как раз проходила вечеринка. По официальным данным, полицейские «приняли меры по выдворению посетителей и привлечению владельца к административной ответственности». Однако в социальных сетях распространяется видео, из которого следует, что произошла потасовка.

Ранее стало известно, что в отношении 28-летней вартовчанки возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского. «Во время составления административных материалов подозреваемая, являясь посетителем кафе, в ответ на применение физической силы к ее спутнику из-за оказания последним сопротивления правоохранительным органам, нанесла удар ногой в область спины сотруднику полиции», - говорится в материалах уголовного дела.

Владелец заведения уверяет, что вечеринка была частной и на ней находились не клиенты, а его гости. «Со слов свидетелей, в ходе конфликта бойцы применили физическую силу к мужчине, а когда девушка стала препятствовать задержанию мужа - её в грубой форме оттолкнули и нанесли вред здоровью. В отделе полиции беременную и больную диабетом девушку держали более суток, не допуская бригады «скорой» для оказания ей необходимой помощи. Позже у нее случился выкидыш», - сообщает телеграм-канал «Сейчас Нижневартовск».

В пресс-службе СУ СКР по Югре подтвердили, что сожитель девушки подал жалобу на действия сотрудников полиции. Как раз по ней и проводится проверка. В ведомстве подчеркнули, что сама задержанная никаких жалоб не подавала, а о ее беременности стало известно уже после возбуждения уголовного дела.