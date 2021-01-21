В Нижневартовске жители устроили панику в социальных сетях из-за проверки теплосетей перед холодами

Жители Нижневартовска переживают из-за частых прорывов на теплосетях. Так, накануне, 20 января, горожане начали публиковать видео с аварии в социальных сетях и местных пабликах.

«Напомним, теплосети передали в концессию, чтобы частник их модернизировал. По факту мы видим такую картину, как на этом видео, все чаще!» – пишет югорчанин.

В пресс-службе городского управления теплоснабжения отметили, что они готовятся к холодам, а на видео попала проверка трубопровода перед непогодой.

«На перекрестке улиц 60 лет Октября и Мусы Джалиля производят откачку воды из магистрального теплового узла. Это стандартная проверка и подготовка объекта накануне прогнозируемого значительного понижения температуры воздуха. Спецтехника откачает воду, и специалисты обследуют техническое состояние узла. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры по приведению узла в штатное состояние. Плановые работы УТС проводит без отключения тепла и горячей воды потребителям», – рассказали представители компании.