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Вартовчане приняли проверку теплосетей за аварию

В Нижневартовске жители устроили панику в социальных сетях из-за проверки теплосетей перед холодами

Вартовчане приняли проверку теплосетей за аварию
фото, видео: Инцидент | Нижневартовск

Жители Нижневартовска переживают из-за частых прорывов на теплосетях. Так, накануне, 20 января, горожане начали публиковать видео с аварии в социальных сетях и местных пабликах.

«Напомним, теплосети передали в концессию, чтобы частник их модернизировал. По факту мы видим такую картину, как на этом видео, все чаще!» – пишет югорчанин.

В пресс-службе городского управления теплоснабжения отметили, что они готовятся к холодам, а на видео попала проверка трубопровода перед непогодой.

«На перекрестке улиц 60 лет Октября и Мусы Джалиля производят откачку воды из магистрального теплового узла. Это стандартная проверка и подготовка объекта накануне прогнозируемого значительного понижения температуры воздуха. Спецтехника откачает воду, и специалисты обследуют техническое состояние узла. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры по приведению узла в штатное состояние. Плановые работы УТС проводит без отключения тепла и горячей воды потребителям», – рассказали представители компании.


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Сегодня в 10:08, просмотров: 65, комментариев: 0
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