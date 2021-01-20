В администрации Нижневартовска рассказали, на каких перекрестках заработают новые камеры для фиксации нарушений ПДД

В Нижневартовске на трех перекрестках в ближайшее время начнут работать новые комплексы для фиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора; превышение скорости; несоблюдение требований дорожной разметки.

Камеры установлены на перекрестках:

- улиц Ленина – Мусы Джалиля,

- Ленина – Дружбы Народов,

- Чапаева – Спортивной.

«На приобретение и установку дополнительного оборудования было направлено около 25,6 млн рублей. Данные комплексы состоят из 38 камер», – отметили в пресс-службе администрации города.

Таким образом, система фотовидеофиксации нарушений ПДД насчитывает 190 видеокамер и покрывает 13 перекрестков.