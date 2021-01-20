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Вартовчанка пыталась убить сожителя за то, что он мешал ей спать

В Нижневартовске завели уголовное дело на женщину, которая 30 раз ударила сожителя ножом

Вартовчанка пыталась убить сожителя за то, что он мешал ей спать
фото: СК Югры

В Нижневартовске произошел инцидент, вызывающий ассоциации с одной из популярных песен Земфиры: горожанка пыталась убить своего сожителя за то, что он мешал ей спать. Женщина нанесла пострадавшему 30 ножевых ранений в грудь, живот, руки, ноги и голову.

По версии следствия, 17 января на проспекте Победы мужчина праздновал свой день рождения. Позже он зашел в комнату к обвиняемой и начал мешать ей спать, чтобы заставить ее продолжить торжество. Это стало причиной поножовщины.

Отмечается, что вартовчанин выжил – на шум пришла соседка, которая отобрала у неадекватной женщины нож и вызвала скорую помощь.

«Горожанка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – рассказали в пресс-службе СК Югры.


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Сегодня в 15:05, просмотров: 60, комментариев: 0
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