Вартовчанку обвиняют в нападении на полицейского во время ковид-облавы в развлекательном заведении

28-летняя жительница Нижневартовска стала фигурантом уголовного дела о нападении на полицейского. Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города еще 5 декабря 2020 года. Стражи порядка проводили рейд по выявлению и пресечению деятельности организаций общественного питания, в том числе развлекательных, работающих после 23.00.

В одном из кафе во втором часу ночи отдыхала компания молодых людей. Полицейские приняли меры по выдворению посетителей и привлечению владельца к административной ответственности.

«Во время составления административных материалов подозреваемая, являясь посетителем кафе, в ответ на применение физической силы к ее спутнику из-за оказания последним сопротивления правоохранительным органам, нанесла удар ногой в область спины сотруднику полиции», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ведомство также опубликовало видео происшествия, на котором, вероятно, должен быть запечатлен удар в спину полицейского. Вот оно:

Напомним, в Югре заведения общепита с 15 ноября прошлого года работают с ограничениями – им нельзя обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00.