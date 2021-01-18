В лесу под Нижневартовском расстреляли мужчину, а труп закопали в сугроб

61-летний житель Нижневартовска обвиняется в убийстве своего 50-летнего знакомого. По версии следствия, преступление он совершил в день своего рождения в охотничьей избе, расположенной на территории Излучинского участкового лесничества.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, из обиды за высказывания оскорбительного характера произвел выстрел дробовым зарядом из охотничьего ружья в область грудной клетки и шеи ранее ему знакомому сторожу соседней избы. От полученного огнестрельного ранения 50-летний мужчина скончался на месте происшествия. В целях сокрытия следов преступления обвиняемый переместил тело убитого к оврагу, расположенному недалеко от избы, сбросил вниз и присыпал снегом, после чего попутным транспортом выехал в город Нижневартовск», – рассказали об обстоятельствах происшествия в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемого задержали через несколько дней. Он признался в содеянном и находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.