В Нижневартовском районе спасатели эвакуировали мужчину, который замерзал на дороге

Сотрудники экстренных служб спасли югорчанина, который замерзал на трассе в Нижневартовском районе близ месторождения. Информация в «Центроспас» поступила ночью 18 января.

«Дежурная смена спасателей незамедлительно выехала к месту вызова. Пострадавший 1982 года рождения обнаружен в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи мужчина не нуждался. Спасатели эвакуировали пострадавшего в Излучинск», – рассказали в пресс-службе учреждения.

Напомним, что в ближайшие дни в округе будет холодно – синоптики прогнозируют, что ночная температура будет опускаться ниже -30 градусов, поэтому жителям округа рекомендуется не совершать длительные поездки.