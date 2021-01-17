В Нижневартовске подросток попал в реанимацию после ДТП

В субботу, 16 января, около 18.30 на перекрестке проспекта Победы и улицы Мира в Нижневартовске 45-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, сбил 12-летнего ребенка. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами.

Авария произошла в районе дома №11 по улице Мира на регулируемом пешеходном переходе, сообщается в паблике «Дежурный по городу. Нижневартовск» во «ВКонтакте»: «Несовершеннолетний пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий для пешехода сигнал светофора. Водитель автомобиля ГАЗ двигался по крайней правой стороне по улице Мира от улицы М.Жукова в сторону улицы Кузоваткина на зелёный сигнал светофора».