В Нижневартовске спящего мужчину ударили ножом в плечо и шею

В Нижневартовске на спящего мужчину напал собутыльник с ножом. Инцидент произошел накануне, 15 января, на улице Дзержинского. Об этом впервые сообщил телеканал «N1».

В пресс-службе местного УМВД рассказали, что о произошедшем они узнали после звонка из медучреждения, в которое поступил пострадавший. Горожанину порезали шею и плечо. Жильцы дома в социальных сетях пишут, что мужчина выбежал в подъезд, кричал и просил о помощи, после этого ему вызвали скорую.

По предварительной версии силовиков, вартовчане поругались во время застолья, что повлекло за собой поножовщину.