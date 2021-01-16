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Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом

В Нижневартовске спящего мужчину ударили ножом в плечо и шею

Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом
фото: 4vsar.ru

В Нижневартовске на спящего мужчину напал собутыльник с ножом. Инцидент произошел накануне, 15 января, на улице Дзержинского. Об этом впервые сообщил телеканал «N1».

В пресс-службе местного УМВД рассказали, что о произошедшем они узнали после звонка из медучреждения, в которое поступил пострадавший. Горожанину порезали шею и плечо. Жильцы дома в социальных сетях пишут, что мужчина выбежал в подъезд, кричал и просил о помощи, после этого ему вызвали скорую.

По предварительной версии силовиков, вартовчане поругались во время застолья, что повлекло за собой поножовщину.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 312, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:27
Последствия это новогоднего десятидневного «марафона». Как сказал психиатр, что самым массовым оружием новогодней «бытовухи» является обыкновенный столовый нож. А ещё пожары в квартирах во время новогодних и посленовогодних пьянок. По сути весь январь проходит у «отдыхающих» в этом угаре. А сколько гибнет людей в «бытовухе»! Статистики нет. Однако, естественная убыль населения страны за прошедший год -469 тысяч наших граждан о много говорит. И есть повод задуматься «властям ныне предержащим». А нужны ли нам такие праздники, после которых люди попадают в больницы с обострением хронических заболеваний ( в том числе и в психиатрию с «белочкой» и без неё) и что ещё печальнее в мир иной? Праздник должен быть по поводу и для радости, а не по календарю. И как можно запланировать праздник? И разве смена года это праздник, на самом деле? Это была задумка «тоталитарного режима» сменить Рождество на светский праздник. Однако получилось то сто получилось: и светский Новый год, и православное Рождество. И все это слились в один праздник для всех граждан. Поэтому для власти имущих может и хорошо по две недели «шататься» по островам. «Отдыхают как все». А обывателю оно зачем? Пропить и проесть все выданные на праздник деньги и потом на месяц «положить зубы на полку». Нехорошее это длительное празднество для обывателя. «Совсем нехорошее».

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