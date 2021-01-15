Житель Нижневартовска перевел 800 тысяч рублей мошеннику, представившемуся полицейским

Доверчивый житель Нижневартовска перевел 800 тысяч рублей телефонным мошенникам. Позже он рассказал, что ему позвонили якобы из службы безопасности банка. Дальше все по классической схеме - сотрудник банка проинформировал потерпевшего, что кто-то оформил на его имя кредит, к чему вартовчанин отнесся с недоверием. Второй поступивший звонок был от человека, представившимся полицейским. Он убедил потерпевшего, что по данной махинации идет поиск преступника, и ему необходимо исполнять требования работника банка. Мужчина решил спросить совета у знакомого юриста, но «полицейский» настоял, что делиться сведениями ни в коем случае нельзя – тайна следствия. Далее мошенник попросил оформить «зеркальный» кредит и перевести деньги на счета, которые будут фигурировать в уголовном деле.

Вартовчанин кредит оформил и перевел деньги на указанные аферистами счета. Только после того, как ему позвонил «работник банка» и сообщил, что завтра нужно будет перевести еще сумму, он понял, что его обманули.