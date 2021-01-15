30-минутный фильм о непростых буднях пожарной бригады Югры представили в Санкт-Петербурге

Компания молодых петербуржцев посвятила 30-минутный фильм сотрудникам 90-й пожарно-спасательной части Нижневартовска. Фильм построен в формате интервью. В нем огнеборцы откровенно рассказывают о том, как пришли в эту непростую профессию, с какими моральными дилеммами столкнулись, а также развенчивают некоторые мифы о пожарных. Основная цель проекта – показать пожарных как простых людей, со своими переживаниями и стремлениями.

«На наш взгляд, населению нужно рассказывать об интересных людях, социально важных профессиях. Например, важно рассказать о тех, кто изначально готов рисковать собой ради других… Какой склад характера у этих людей? Испытывают ли они страх?» – поделился режиссер проекта Никита Симанович.

Ребята признаются, что на сценарий к фильму у них ушло всего несколько суток. Наибольшую сложность вызвала сама сьемка – на нее у них был всего день. Тем не менее, герои фильма рады были поработать с ребятами. «Мы с интересом погрузились в мир киносъемок. Как оказалось, процесс довольно увлекательный и в тоже время трудоемкий, – делится впечатлениями пожарный 90 ПСЧ Шамиль Мурсалиев. – Мы старались способствовать съемке, чтобы результат получился не наигранным, а таким, как есть на самом деле, в жизни».

Участники творческого коллектива считают, что именно такие профессионалы, опытные и смелые, – самое ценное в любой профессии. «Возможно, вдохновившись нашим фильмом, зритель откроет для себя по-новому профессию пожарных и в целом станет более внимательно относиться к пожарной безопасности», – добавляет Никита Симанович.