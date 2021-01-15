В конкурсе «Новогодний Нижневартовск» победила психоневрологическая больница

Новогоднее оформление здания Нижневартовской психоневрологической больницы признано лучшим среди муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений и коммерческих предприятий.

«Украшать учреждение перед новым годом стало доброй традицией. Мы создаём праздничное настроение для наших сотрудников, посетителей учреждения, но в первую очередь, конечно, для наших пациентов. И они сами активно участвуют в изготовлении новогодних декораций, ёлочных игрушек, различных украшений», – цитирует заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Евгения Платонова пресс-служба департамента здравоохранения округа.

Смотр-конкурс «Новогодний Нижневартовск» в этом году впервые состоялся в онлайн-формате. Всего было предоставлено 29 заявок от 22 государственных, муниципальных предприятий и учреждений. Победители названы в шести номинациях.