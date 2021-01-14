В Нижневартовске пойдут под суд пять террористов: они финансировали ИГИЛ и привлекали других людей к участию

Пять жителей Нижневартовска пойдут под суд – они были участниками запрещенной организации «Исламское государство», занимались финансированием терроризма и привлекали других граждан к участию.

Отмечается, что у обвиняемых также были обнаружены оружие и наркотические средства. Преступная деятельность была пресечена весной 2019 года.

«В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.