Пенсионеры Нижневартовска могут записаться на вакцинацию от COVID-19 по телефону

В Нижневартовске жители старше 60 лет могут поставить прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Вакцинировать граждан из группы риска, например, врачей начали еще в прошлом году. С начала 2021 года вакцинация стала возможна и для граждан старше 60 лет. Согласно последним испытаниям вакцины возрастное ограничение снято. В Нижневартовске прививку от коронавирусной инфекции уже сделали 44 человека. Эту работу продолжим. Вчера получили 200 доз препарата. Поставка вакцины ведется постоянно», – прокомментировала главный врач БУ «Нижневартовская городская поликлиника» Светлана Воронина.

Отметим, что записаться на вакцинацию можно по телефону «горячей линии» 29-14-12. Информация о дате и времени приема будет получена заблаговременно.