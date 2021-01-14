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Вартовчане старше 60 лет могут привиться от коронавируса

Пенсионеры Нижневартовска могут записаться на вакцинацию от COVID-19 по телефону

Вартовчане старше 60 лет могут привиться от коронавируса
фото: Официальный Нижневартовск

В Нижневартовске жители старше 60 лет могут поставить прививку от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Вакцинировать граждан из группы риска, например, врачей начали еще в прошлом году. С начала 2021 года вакцинация стала возможна и для граждан старше 60 лет. Согласно последним испытаниям вакцины возрастное ограничение снято. В Нижневартовске прививку от коронавирусной инфекции уже сделали 44 человека. Эту работу продолжим. Вчера получили 200 доз препарата. Поставка вакцины ведется постоянно», – прокомментировала главный врач БУ «Нижневартовская городская поликлиника» Светлана Воронина.

Отметим, что записаться на вакцинацию можно по телефону «горячей линии» 29-14-12. Информация о дате и времени приема будет получена заблаговременно.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 273, комментариев: 0
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