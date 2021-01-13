В Тюмени вынесли приговор югорчанину, который въехал в толпу и врезался в газель

Житель Нижневартовска, который протаранил толпу у тюменского бара, отправится в тюрьму на один год и шесть месяцев. Суд также присоединил наказание о лишении прав.

Напомним, что инцидент произошел 27 августа 2020 года около заведения Mr.Jager. Югорчанин во время потасовки сел за руль Лады и въехал в толпу людей, сбив человека. После этого, сдавая назад, мужчина врезался в маршрутку с 14 пассажирами, развернулся через две сплошные и еще раз протаранил «Газель», а после скрылся с места аварии.

«Молодой человек признал свою вину в ходе судебного заседания, а также всячески оказывал содействие следствию», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.