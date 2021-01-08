Следователи начали проверку после ночной прогулки обнаженной девочки в Нижневартовске

В Нижневартовске следователи начали проверку после того, как местные жители запечатлели на видео ночную прогулку обнаженной маленькой девочки с бабушкой в 30-градусный мороз.

«В рамках проверочных мероприятий установлены все участники данного происшествия. Ребенок осмотрен медицинскими работниками, какого-либо вреда здоровью не причинено, угрозы жизни и здоровью нет. По результатам проверки будет дана надлежащая оценка лицам, на которых лежит обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, а также установлены роль и участие представителей контрольных и надзорных органов в вопросах профилактики насилия в указанной семье», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Об инциденте стало известно 8 января. Видео опубликовано в паблике «Привет, сей час Нижневартовск» во «ВКонтакте». В пресс-службе администрации города заверили, что сейчас ребенок находится находится в безопасности, с родным отцом.

«На видео запечатлён момент, когда бабушка уводит ребёнка из квартиры его матери и её сожителя в момент острого семейного конфликта. Второпях, а также скорее всего находясь в стрессе, бабушка не успела одеть ребёнка. Органами опеки будут приняты все необходимые меры по итогам данной ситуации, работа уже ведётся. К ней подключены как сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, так и заведующий детском садом, который посещает ребёнок», – рассказали в мэрии об обстоятельствах происшествия.