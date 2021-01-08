16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8757   EUR  90,7932  

Новости

Больше новостей
Вы следите за выборами главы Сургута?
Комментировать
0
Когда вы планируете убрать ёлку?
Комментировать
0
Больше опросов

​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз

Следователи начали проверку после ночной прогулки обнаженной девочки в Нижневартовске

​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз
Видео: vk.com/hellonownv

В Нижневартовске следователи начали проверку после того, как местные жители запечатлели на видео ночную прогулку обнаженной маленькой девочки с бабушкой в 30-градусный мороз.

«В рамках проверочных мероприятий установлены все участники данного происшествия. Ребенок осмотрен медицинскими работниками, какого-либо вреда здоровью не причинено, угрозы жизни и здоровью нет. По результатам проверки будет дана надлежащая оценка лицам, на которых лежит обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, а также установлены роль и участие представителей контрольных и надзорных органов в вопросах профилактики насилия в указанной семье», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Об инциденте стало известно 8 января. Видео опубликовано в паблике «Привет, сей час Нижневартовск» во «ВКонтакте». В пресс-службе администрации города заверили, что сейчас ребенок находится находится в безопасности, с родным отцом.

«На видео запечатлён момент, когда бабушка уводит ребёнка из квартиры его матери и её сожителя в момент острого семейного конфликта. Второпях, а также скорее всего находясь в стрессе, бабушка не успела одеть ребёнка. Органами опеки будут приняты все необходимые меры по итогам данной ситуации, работа уже ведётся. К ней подключены как сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, так и заведующий детском садом, который посещает ребёнок», – рассказали в мэрии об обстоятельствах происшествия.


нравится (0) не нравится (5)
Сегодня в 21:02, просмотров: 288, комментариев: 1
Комментарии:
Прилип Ардовский
не нравится
Сегодня в 21:40
Русский мир как он есть. тот самый!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 2801
  2. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 2633
  3. ​Транспортная прокуратура начала проверку из-за инцидента с рейсом «Новосибирск – Сургут» 2167
  4. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 1335
  5. ​Не надо перезванивать: мошенники используют новую схему обмана россиян 988
  6. ​Снова поджог? В Сургуте сгорел очередной автомобиль 925
  7. ​Коронавирус диагностирован у 54 сургутян 875
  8. ​Молодой вартовчанин проигнорировал ПДД и попал в аварию 817
  9. Сургутские пожарные потушили пожар кафе за десять минут 733
  10. ​Число претендентов на кресло главы Сургута выросло до 45 644
  1. ​Сургут признали одним самых миролюбивых городов России 6589
  2. ​В Сургуте на Рационализаторов разорвало отопительный котел – погиб человек 4579
  3. ​В Нижневартовске женщина допустила ошибку за рулем и устроила ДТП, в котором пострадал ребенок 4486
  4. В Нижневартовске во время движения авто скончался водитель // ВИДЕО 4312
  5. Шестая смерть за три дня: ​в Сургуте на улице Профсоюзов обнаружили труп мужчины 3840
  6. ​В команде «Неизвестных» пополнение: на пост главы Сургута зарегистрирован 41-й кандидат 3750
  7. Четверо вартовчан пытались оправдать убийцу на суде 3306
  8. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 3217
  9. В Нижневартовске с рейса сняли дебошира, который матерился на борту самолета 3145
  10. ​В себя не приходила: стали известны подробности состояния спасенной из пожара на Ленина 3095
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16009
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 15091
  3. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13755
  4. ​Такой Женя нам не нужен! 13540
  5. ​Непонятно это все 13514
  6. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12866
  7. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12045
  8. ​На дороге в Нефтеюганске умер водитель «Лады» 11318
  9. ​Ученик нефтеюганской школы пожаловался на запеканку с плесенью. Но все оказалось не так просто 10785
  10. Депутат думы Нефтеюганска скончался накануне из-за коронавируса 10488

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика