В четверг, 7 января, около 18.15 на проспекте Куропаткина в Нижневартовске в ДТП пострадал человек. Авария произошла из-за того, что 22-летний водитель, управляя автомобилем Lada, нарушил правила.

«По предварительным данным, при совершении маневра «поворот налево» он не предоставил преимущества в движении транспортному средству, движущемуся во встречном направлении, в результате чего произошло столкновении с автомобилем Toyota под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП 23-летний пассажир иномарки получил травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.