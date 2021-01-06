Пьяный гонщик на автомобиле чуть не передавил несколько вартовчан

Погоня за неадекватом по дорогам Нижневартовска едва не окончилась трагедией. 2 января около шести вечера местные полицейские получили сообщение, что по улицам ездит машина с пьяным водителем.

Опасную езду решили остановить — но шумахер решил поиграть в гонки. Он попытался уйти от погони, прогнав по нескольким перекресткам и на последнем — пересечении улиц Мира и Дружбы — чуть не сшиб несколько чеолвек.

Обошлось, к счастью, все-таки без жертв, гонщика задержали, а видео погони сегодня опубликовал К-Информ, снабдив картинку подходящим музыкальным сопровождением.