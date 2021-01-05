Пьяный пассажир рейса Нижневартовск – Домодедово требовал в течение трех минут дать ему кофе, одежду и мотоцикл под угрозой взрыва самолета

Еще один дебошир оказался на борту самолета в последний день 2020 года – в этот раз воздушное судно следовало из Нижневартовска в Домодедово. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Пассажир из Подмосковья требовал в течение трех минут приготовить ему кофе, дать одежду и мотоцикл, иначе он взорвет воздушное судно. Отмечается, что мужчина был пьян, а осуществить свои угрозы было нечем. Бортпроводники смогли загладить конфликт, но все равно сообщили в силовые структуры.

Напомним, что ранее в этот же день с рейса Нижневартовск – Жуковский сняли неадекватного мужчину, который матерился на борту самолета.