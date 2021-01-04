Самолет, следовавший из Нижневартовска в Жуковский, улетел без одного пассажира: мужчину сняли с рейса за неадекватное поведение

В Нижневартовске сняли с рейса неадекватного мужчину – он нецензурно выражался, вел себя грубо, а на замечания не реагировал. Его пришлось доставить в линейное подразделение перед самым празднованием Нового года. Отмечается, что воздушное судно должно было следовать до Жуковского.

«В связи с непристойным поведением, дебошира 1974 года рождения сняли с рейса и доставили в линейное подразделение. Там на него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)», – сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Напомним, что в 2019 году сразу шестерых югорчан сняли с рейса в Тайланд – они поругались с бортпроводниками и нецензурно выражались.