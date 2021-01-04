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В Нижневартовске во время движения авто скончался водитель // ВИДЕО

На улице Северная произошло ДТП: водитель скончался во время поездки, а авто врезалось в трубопровод

В Нижневартовске во время движения авто скончался водитель // ВИДЕО
фото: Инцидент I Нижневартовск, видео: ЧП Нижневартовск

В Нижневартовске произошло ДТП: водителю стало плохо во время движения по дороге и он погиб. «ГАЗ», оставшийся без управления, въехал в опору трубопровода. Инцидент произошел накануне, 3 января, на проезжей части улицы Северная. Об этом пишет городской телеканал «Мегаполис».

«Около 11 часов, в районе дома 5П на улице Северная, водитель автомобиля ГАЗ, мужчина 1972 г.р. въехал опору трубопровода. Прибывшая на место дорожно-транспортного происшествия бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть водителя, которая наступила до момента ДТП», – отметили в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, что ранее произошел подобный случай – в Нефтеюганске во время движения авто скончался водитель «Лады». Машина столкнулась с ограждением.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 105, комментариев: 0
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