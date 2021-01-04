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Четверо вартовчан пытались оправдать убийцу на суде

В Нижневартовске пойдут под суд четыре местных жителя за дачу ложных показаний

Четверо вартовчан пытались оправдать убийцу на суде
фото: СК Югры

Четыре жителя Нижневартовска пойдут под суд за попытку запутать следствие – они хотели помочь убийце избежать тюрьмы. Об этом информирует пресс-служба СК Югры.

Было установлено, что в августе 2019 года горожанин во время застолья зарезал бывшего мужа своей родственницы. Свидетелями инцидента стали сестра злоумышленника, его сожительница, племянница и сожитель племянницы, которые в начале следствия дали правдивые показания.

Тем не менее, на суде они отказались от ранее сказанных слов, а также солгали: якобы убийца оборонялся, но на самом деле он сам был инициатором конфликта. Несмотря на попытку запутать следствие, мужчину приговорили к 11 годам в колонии строгого режима.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по обвинению свидетелей в даче заведомо ложных показаний с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае согласия суда с выводами следствия обвиняемые могут понести наказание в виде значительного штрафа, двух лет исправительных работ или до трех месяцев ареста», – рассказали представители следственного комитета ХМАО.


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03 января в 22:29, просмотров: 1837, комментариев: 9
Комментарии:
Прилип Ардовский
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04 января в 16:15
"зарезал бывшего мужа своей сестра"...
Тарас, алло, у вас малдаванцы вместо редактора трудятся, или как? Ошибка на ошибке.
йося
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04 января в 21:26
ая трагедия - в квартире на Ленина, 72 31 декабря - могла произойти по двум причинам: неосторожное.............. и аварийный режим работы электрического тока. Тоже шедевр!
Alkonowa1ow йося
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04 января в 21:45
Технически «аварийный режим электрической сети» и «аварийный режим работы электрического тока» говорить об одном об аварийном режиме. Причём «аварийный ток» это более конкретная причина, то есть перегрузка по току, что вызвало выделение большого тепла в силовой проводке и тем самым возгорание изоляции, которая вызвала задымление и отравление продуктами горения жильцов. А «аварийный режим сети», то тут непонятно, что произошло и что привело к отравлению продуктами горения и к пожару.
йося
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04 января в 23:39
Алкон, вроде умный мужик, но! Говорить аварийный режим РАБОТЫ электрического тока, бл. че уже совсем перешли в режим оху. бенной безграмотность....
Alkonowa1ow йося
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04 января в 23:52
Да, это так. Есть номинальный то есть рабочий ток. А есть аварийный режим работы тока. Когда горят предохранители и вышибает автоматы. А если поставить вместо предохранителя или автомата «гвоздь» то получится аварийный режим работы тока. Ток не вырубится защитными средствами. Он тупой и будет работать в режиме «КЗ», ему по барабану. Рабочий режим или аварийный. Пока все на хрен не выгорит. Поэтому Ленина, 72 был аварийный режим тока длительное время. Причину выяснят дознаватели из пожарного надзора.
йося Alkonowa1ow
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05 января в 00:18
Да епрст, ток не работает, работает Эл цепь работает конкретный элемент этой цепи т е прибор потребитель этого тока, ток это энергия которая просто течёт и заставляет работать эти приборы....
йося
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05 января в 00:25
И если крякнул какой-то прибор и стал криво работать, то виноват прибор ну или кривые руки которые его смастрччили, ток тут не причём, ему вообще пох. ру. Он течёт себе по цепи и течёт когда цепь за кнута или не течёт когда она разомкнута, само по себе течение ещё не есть работа
Будулай Алмазов
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05 января в 09:57
Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики.
Alkonowa1ow
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05 января в 13:02
Ток течёт, подчиняясь Закону Ома для участка электрической цепи. Тут даже наши Депутаты ГД не могут его подправить. Уж на что Чубайс «большой учёный по нанотехнологиям», а ни хрена по сверхпроводникам придумать не смог. Пошёл спецпредставителем штаны протирать. Несмотря на его демократические свободы и уничтожение им экономики «кровавого совка». Бессильны против Ома «реформаторы». Только сумели приватизировать, то что не ими создано. Короче фарцовщик он был советский, им и остался. Что при тоталитаризме, что при «либерализме»согласно закона Ома сопротивление цепи управляет током. Есть рабочее сопротивление -есть рабочий номинальный тоже. Нет сопротивления -аварийная работа тока. И эта работа аварийного тока превращается во вредное тепло в силовых проводах по формуле: электрическая мощность превращается в тепло при работе аварийного тока равное величина силы этого тока в квадрате на электрическое сопротивление силовых проводов в квартире. Вот такая «сага» о токе получилась. Все просто.
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