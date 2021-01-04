В Нижневартовске пойдут под суд четыре местных жителя за дачу ложных показаний

Четыре жителя Нижневартовска пойдут под суд за попытку запутать следствие – они хотели помочь убийце избежать тюрьмы. Об этом информирует пресс-служба СК Югры.

Было установлено, что в августе 2019 года горожанин во время застолья зарезал бывшего мужа своей родственницы. Свидетелями инцидента стали сестра злоумышленника, его сожительница, племянница и сожитель племянницы, которые в начале следствия дали правдивые показания.

Тем не менее, на суде они отказались от ранее сказанных слов, а также солгали: якобы убийца оборонялся, но на самом деле он сам был инициатором конфликта. Несмотря на попытку запутать следствие, мужчину приговорили к 11 годам в колонии строгого режима.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по обвинению свидетелей в даче заведомо ложных показаний с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае согласия суда с выводами следствия обвиняемые могут понести наказание в виде значительного штрафа, двух лет исправительных работ или до трех месяцев ареста», – рассказали представители следственного комитета ХМАО.