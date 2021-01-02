В Нижневартовске машина влетела под автобус: пострадали четыре человека, в том числе годовалый ребенок

В первый день года в Югре произошло три дорожно-транспортных происшествия, крупнейшее из которых – в Нижневартовске. Как сообщает региональная ГИБДД, 46-летняя женщина за рулем Toyota не рассчитала скорость и дорожные условия, из-за чего машина вошла в неконтролируемый занос и столкнулась с автобусом. С водителем все было в порядке, но пострадали четыре пассажира – две женщины, мужчина и годовалый ребенок.

Всего за 1 января на дорогах региона в ходе аварий пострадали семь человек. Инспекторы в ходе проверок задержали 11 человек в состоянии опьянения, еще четверых – за повторную пьянку за рулем, и девятерых – за отказ от медицинского освидетельствования.