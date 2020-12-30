Житель Нижневартовска хотел позвать девушку на свидание, а она оказалась мошенницей

Молодой житель Нижневартовска решил сходить со знакомой из Интернета на свидание, но потерял почти 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба местного УМВД.

Как рассказал сам потерпевший, он предложил девушке, с которой познакомился на неком сайте объявлений, сходить на свидание. Горожанка согласилась, однако сообщила, что займется приготовлением к встрече сама и накроет стол – для этого ей нужны были деньги. Тогда щедрый вартовчанин перечислил 39 тысяч, а после этого девушка на связь не выходила.

Напомним, что подобный случай произошел в Сургуте – парень хотел пригласить даму сердца в театр, но лишился 104 тысяч рублей.