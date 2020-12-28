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Под Нижневартовском едва не замерз мужчина: его машина не выдержала холода и заглохла

Сотрудники ДПС спасли югорчанина, у которого на трассе заглох автомобиль из-за сильный морозов

Под Нижневартовском едва не замерз мужчина: его машина не выдержала холода и заглохла
фото: ГИБДД Югры

Инспекторы ДПС спасли мужчину, у которого на 45-градусном морозе заглох автомобиль. Об этом стало известно в минувшую неделю, 25 декабря.

«На 206 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе, инспекторы ДПС, находясь на маршруте патрулирования, обнаружили заглохший автомобиль. Водитель при 45-градусном морозе пытался отремонтировать машину с неисправной топливной системой. Полицейские приняли меры к эвакуации автомобиля, отбуксировав до ближайшего пункта обогрева», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Напомним, что из-за сильных морозов сотрудникам ДПС поступало много сообщений о том, что транспорт сломался. Так, на трассах Тюменской области едва не замерзли две югорские семьи – к счастью, спасти их удалось.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 176, комментариев: 0
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