Жители поселка Дивный останутся без холодного водоснабжения до конца дня

Часть жителей поселка Дивный, расположенного вблизи Нижневартовска, остались без холодной воды – замерз водопровод. Инцидент произошел сегодня, 27 декабря.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на данный момент в поселении работают бригады ПРЭТ-3, осуществляется подвоз воды водовозкой.

«Отсутствует холодное водоснабжение: ул. 14 номера домов 4, 6, 7, 8, 8а, 10б, 11б, 14, 19б; ул. 12 д. 18; ул. 4 д. 9; ул. Молодежная д.3. Работы планируют окончить до конца дня – из-за морозов понадобится больше времени. ЖЭУ на связи с жителями», – подчеркнули в местной мэрии.

Напомним, что из-за сильных холодов у дачников Сургута также возникли проблемы: у них пропало электричество из-за сильной нагрузки на сети.