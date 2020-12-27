В начале следующей недели в Нижневартовске начнут очищать от снега проспект Победы

Коммунальные службы Нижневартовска просят автомобилистов убрать свои транспортные средства на время уборки снега. Работы по очистке проспекта Победы (в створе улиц Мира и Ленина) начнутся завтра, 28 декабря, с восьми утра. Помимо проезжей части подрядная организация будет осуществлять уборку парковок.

В городской администрации отмечают, что местные жители смогут подробнее ознакомиться с графиком уборки снега на придомовых территориях на официальных сайтах управляющих организаций. Из-за неполадок в технике или погодных условий очистка может перенестись на два-три дня.