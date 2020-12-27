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В Нижневартовске жителей домов на створе улиц Мира и Ленина просят убрать авто для очистки дворов

В начале следующей недели в Нижневартовске начнут очищать от снега проспект Победы

В Нижневартовске жителей домов на створе улиц Мира и Ленина просят убрать авто для очистки дворов
фото: Администрация Сургута

Коммунальные службы Нижневартовска просят автомобилистов убрать свои транспортные средства на время уборки снега. Работы по очистке проспекта Победы (в створе улиц Мира и Ленина) начнутся завтра, 28 декабря, с восьми утра. Помимо проезжей части подрядная организация будет осуществлять уборку парковок.

В городской администрации отмечают, что местные жители смогут подробнее ознакомиться с графиком уборки снега на придомовых территориях на официальных сайтах управляющих организаций. Из-за неполадок в технике или погодных условий очистка может перенестись на два-три дня.


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27 декабря в 14:28, просмотров: 1807, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
не нравится
27 декабря в 20:51
Приму к сведению.
Сергей Б
не нравится
27 декабря в 21:52
А в Деште-Лутуте, минздрав просит жителей одевать панамки выходя из дому. Чтоб голову не напекло.
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