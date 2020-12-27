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В январе 2021 года вартовчанам предложат раздельный сбор мусора

В Нижневартовске с 2021 года стартует пробный проект по раздельному сбору мусора

В январе 2021 года вартовчанам предложат раздельный сбор мусора
фото: pixabay.com

В новом году Нижневартовск начнет пилотный проект по раздельному сбору мусора – в качестве экспериментальных площадок были выбраны первый и второй микрорайоны, а также один дом в квартале «Молодежный». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что в январе 2021 года жителям будет предложено складировать смешанные (сухие) отходы (пластик, бумагу, стекло, металл) в контейнеры с желтыми наклейками, а влажные (органические) отходы – в контейнеры с наклейками серого цвета. После этого отходы будут вывозиться разными мусоровозами.

«В рамках проекта будет вестись учет отсортированных отходов, содержащих полезные фракции, направляемых на утилизацию, и отходов, направляемых на объекты размещения отходов. По окончании проекта специалисты произведут расчет экономического эффекта от его реализации, на основании которого подготовлены предложения, направленные на развитие системы раздельного (двухконтейнерного) накопления ТКО», – рассказали представители местной мэрии.


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27 декабря в 11:19, просмотров: 2171, комментариев: 3
Комментарии:
Злая Эллочка
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27 декабря в 17:31
Весь мусор в концессии у Бикова и Боброва. Сортируй, не сортируй, всё отвезут на один полигон. Фантазёры. В районе разные контейнеры поставили, мусор кидают в тот, что свободнее.
Alkonowa1ow
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28 декабря в 07:14
Это очень «важный проект современности». «Раздельный сбор мусора». Ага! Кто-то сначала этот мусор производит. Обыватель за него платит в торговых сетях. Затем собирает у себя в мусорном пакете ( платный) и выносить на мусорный контейнер. За вывоз мусора платит. Не раздельный пока. Но вот уже подвигают к раздельному. Сейчас все это становится сложнее и дороже. Нужно платить ещё за четыре раздельных контейнера ( косвенно) и за раздельный вывоз мусора ( непосредственно). Плюс коммерциализация этого «мусорного дела». Оператор должен иметь маржу. Тут кажется совсем простая штука. Обывателя надо оставить в покое. Производители упаковки (бумага, пластик, картон) должны содержать все структуры по утилизации бытового мусора. Стекло должно быть обратимой залоговой тарой. Такое уже было. Упаковки должны быть биоразлагающиеся. Экологичные. Все остальное в бумагу. Пластик для упаковки обратимый, который должны собирать на сборных пунктах в жилых районах за определенную цену по весу. Поверьте, в этом случае люди с асоциальным образом жизни будут зарабатывать себе на «хлеб с маслом» на разделении мусора, если он будет ещё не разделён обывателями. Установить цену на бытовой мусор: за 1 кг бумаги оберточной, за 1 кг картона, за 1 кг пленки, за 1 кг пластика. Установить в местах приёма механизмы по механической переработки этих материалов в однородную массу. А дальше в дело вступают операторы по дальнейшей маршрутизации бытовых отходов на соответствующие заводы. Этакой конвейер по сбору и обработке мусора, вплоть до перерабатывающих заводов с выпуском отдельных видов продукции не основе переработанного мусора. Каково? Не потянем? Нет? Нам проще все это закопать в землю. Да? С точки зрения экономики это пещерной способ утилизации отходов. Ни себе, ни людям, ни потомкам. В масштабах страны мы скоро погрязнем в мусоре. И это является главным недостатком «либерального капитализма». При социализме экология бытовых отходов была на порядок выше. Сбор мускулатуры, обратимая возвратная залоговая стеклянная тара, сыпучие товары ( сахар, крупы, конфеты россыпью) в бумажные пакеты ( при коммунистах из рулона оберточной бумаги делали кульки или упаковывали промышленные товары и перевязывали шпагатом). Коробки с конфетами были для массового потребления страшнейшим дефицитом. Сегодня в одной коробке конфет картона и пластика по весу столько же сколько и вес самих конфет. А цена этой упаковочной коробки повышает цену самых конфет. Как пример. И так по каждой позиции группе промышленных и продовольственных товаров. По сборе отработанных батареек не слышно. Нет отдельного по крайней мере контейнера и сдача пока носит добровольный и факультативный характер. Короче пока все варварски к экологии организовано. На обывателя все эта мусорная проблема повешена и на его кошелёк. Нехорошо это. Совсем нехорошо.
вера
не нравится
28 декабря в 12:47
не смогут
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