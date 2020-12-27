В Нижневартовске с 2021 года стартует пробный проект по раздельному сбору мусора

В новом году Нижневартовск начнет пилотный проект по раздельному сбору мусора – в качестве экспериментальных площадок были выбраны первый и второй микрорайоны, а также один дом в квартале «Молодежный». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что в январе 2021 года жителям будет предложено складировать смешанные (сухие) отходы (пластик, бумагу, стекло, металл) в контейнеры с желтыми наклейками, а влажные (органические) отходы – в контейнеры с наклейками серого цвета. После этого отходы будут вывозиться разными мусоровозами.

«В рамках проекта будет вестись учет отсортированных отходов, содержащих полезные фракции, направляемых на утилизацию, и отходов, направляемых на объекты размещения отходов. По окончании проекта специалисты произведут расчет экономического эффекта от его реализации, на основании которого подготовлены предложения, направленные на развитие системы раздельного (двухконтейнерного) накопления ТКО», – рассказали представители местной мэрии.