Житель Нижневартовска купил «шубку» своему автомобилю

В Нижневартовске местный житель, чтобы спасти свой автомобиль от мороза, надевает на него чехол. Фото укрытой машины опубликовано в соцсетях.

«Актуальное решение для автомобиля в эти холодные дни», «Напомнило машину из к/ф «Тупой и еще тупее», «Защита от снега, спереть, конечно, могут без сомнений, такой уж у нас народ», — пишут пользователи под постом.

В комментариях отметился и владелец железного коня. «Тачка моя, пользуюсь одеялом вторую зиму, имею подогрев 2 кВт, что в комбинации даёт отличный результат. На улице -30, в машине 0, на улице -20, в машине +10, на улице -40, в машине -15 -20, зависит от времени работы подогрева, — рассказал Михаил Тот.— Одеть две минуты, снять, если без снега, три минуты, если снег — пять минут, надо встряхнуть пару тройку раз. Был тест без подогрева в -30 на 12 часов, остыла до -15. Убираю в багажник и вожу с собой».

Вартвочанин отметил, что чехол купил на Aliexpress.