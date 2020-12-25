В Нижневартовске нашли замену директору депобразования, уволенному за отпуск во время пандемии

В Нижневартовске руководителем департамента образования назначили бывшего директора школа №40 Инну Святченко. К исполнению новых обязанностей она приступила 25 декабря, сообщили siapress.ru в пресс-службе администрации города.

Прежний руководитель департамента образования Эдмонд Игошин покинул пост после отпуска в Таиланде в период пандемии – в марте 2020 года. В защиту Игошина была опубликована петиция. Сам же чиновник признал, что неправильно оценил ситуацию: «Со своей стороны хочу сказать, что решение, принятое главой города о моем увольнении, считаю понятным и справедливым. Тем не менее я надеюсь, что мой опыт и мои знания еще пригодятся Нижневартовску, я готов в дальнейшем работать на благо нашего любимого города». ⠀

До настоящего момент обязанности руководителя департамент исполнял Дмитрий Котов.