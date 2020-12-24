В Нижневартовске мужчина задушил поясом от халата свою мать, а затем украл у нее деньги на алкоголь

В Нижневартовске мужчина убил свою мать – женщина не хотела давать ему деньги на выпивку. На горожанина завели уголовное дело.

Отмечается, что о смерти 66-летней местной жительницы сообщила ее дочь: она обратилась в полицию, когда нашла бездыханное тело пенсионерки в одном из домов по улице Лопарева. Никаких внешних признаков насильственной смерти силовики не обнаружили, однако экспертиза показала, что вартовчанка скончалась от удушья.

Позже сын погибшей заявил сестре, что он причастен к преступлению. Его задержали полицейские. На допросе горожанин рассказал, что попросил у матери денег на выпивку, но та ответила отказом и оскорбила мужчину, из-за чего он пришел в ярость и задушил пенсионерку поясом от халата, а после забрал деньги. В ведомстве также подчеркивают, что мужчина не работал и злоупотреблял алкоголем.

«Следователем направлено в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – пишет пресс-служба СК Югры.