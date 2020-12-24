На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» погибла семья из Нижневартовска

В среду, 23 декабря, в полдень на 346 километре федеральной автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Уватском районе в ДТП погибла семья из Нижневартовска: 36-летний водитель, 34-летняя женщина и ее дети – 10-летний мальчик и 8-летняя девочка.

«По предварительным данным, автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом Volvo. Обстоятельства происшествия выясняются», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

Как сообщало siapress.ru ранее, в среду на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло также массовое ДТП, из-за которого дорогу перекрывали. На 619 километре трассы столкнулись Kia Cerato, два автомобиля марки Scania, Volvo и фронтальный погрузчик. «В результате аварии пострадали водители автомобилей Scania и Volvo. Пострадавшие от госпитализации отказались», – уточнили в КУ «Центроспас-Югория».