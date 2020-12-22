Следователи Югры ищут людей, которые пострадали из-за слива их телефонных данных сотрудником салона связи

В Нижневартовске работник салона сотовой связи сливал номера абонентов своему товарищу из тюрьмы. На мужчин завели уголовное дело, а следственный комитет разыскивает других пострадавших.

В пресс-службе ведомства отмечают, что 23-летний подозреваемый получил необходимые данные с помощью доступа к программе. После информация попала в руки осужденного. Одной из жертв оказалась жительница Московской области.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, принимаются меры к установлению иных потерпевших, а также цели сбора сведений о владельцах номеров телефонов, расследование продолжается», – рассказали в пресс-службе СК Югры.