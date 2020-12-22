Два водителя пострадали в серьезной аварии в Нижневартовском районе

Два грузовика столкнулись под Нижневартовском: оба водителя пострадали, но, к счастью, остались живы. Инцидент произошел накануне, 21 декабря, в шесть утра.

«На 144 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», в Нижневартовском районе, 48-летний водитель, управляя автомобилем «МАЗ», по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с транспортным средством «ДАВ» под управлением 47- летнего водителя. В результате автоаварии водители получили травмы», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отмечается, что на территории округа за минувший день произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы.