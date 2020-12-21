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​Дело о нападении на журналиста в Нижневартовске передано в суд

Экс-полицейскому, который напал на журналиста в Югре, грозит уголовное наказание

​Дело о нападении на журналиста в Нижневартовске передано в суд

В Нижневартовске передано в суд уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Обвиняемому, 41-летнему местному жителю, грозит до шести лет лишения свободы.

«Следствием установлено, что в феврале 2020 года оператор городского телеканала готовил информационный материал по месту нахождения офиса одного из туристических агентств. Обвиняемый, являясь сотрудником туристического агентства, с целью воспрепятствования законной деятельности журналиста, путем принуждения его к отказу от распространения информации, применил в отношении последнего насилие, причинив физическую боль и телесные повреждения. После этого он извлек из фотоаппарата оператора карту памяти с информационным материалом и уничтожил её. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Напомним, что в инциденте пострадал журналист телеканала «Мегаполис». Как рассказали представители телеканала, видеооператор снимал вывеску турфирмы для сюжета. Утверждалось, что на него напал директор турфирмы, который ранее работал полицейским.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 365, комментариев: 0
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