В Нижневартовске школу закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

Ученики школы №40 города Нижневартовска ушли на дистанционное обучение с 17 декабря. Причиной на этот раз стал, как ни странно, не коронавирус. У нескольких школьников диагностировали кишечную инфекцию. Эту информацию корреспонденту siapress.ruподтвердили в окружном Роспотребнадзоре. В ведомстве также отметили, что расследование еще не завершено: точная причина заболевания детей пока не известна. Тем не менее, чтобы избежать рисков распространения неустановленной болезни, школу закрыли, а детей отправили по домам. Как долго будут продолжаться карантинные мероприятия в образовательном учреждении, пока неизвестно.