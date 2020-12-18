В Нижневартовске задержан мужчина, который занимался сбытом фальшивых купюр

В Нижневартовске задержан мужчина, который занимался сбытом фальшивых денег. Подделки силовики обнаружили не только при досмотре горожанина, но и в его собственном кабинете – там обнаружили 40 пятитысячных банкнот.

Отмечается, что ненастоящие деньги подозреваемый использовал для покупки телефонов с рук. Расплачивался он всегда наличными номиналом пять тысяч рублей.

«В отношении подозреваемого возбуждено 5 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и разбой», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.