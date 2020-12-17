Власти Нижневартовска рассказали, где установят новые камеры видеонаблюдения

В Нижневартовске в ближайшее время заработает больше 50 камер видеонаблюдения, работа которых нацелена на предупреждение и предотвращение противоправных действий.

Сейчас в городе для обеспечения общественного порядка функционирует 163 видеокамеры, установленные в общественных местах и на улицах города, в том числе 16 вновь установленных на реконструированном сквере Строителей. «В ближайшее время будет введено в эксплуатацию еще 28 камер, установленные на скверах Спортивной Славы, Космонавтов и Героев Самотлора. Таким образом, общее количество видеокамер городской системы видеонаблюдения составит 191 единицу», – сообщил заседании комиссии по профилактике правонарушений директор управление по делам ГО и ЧС Вадим Татаренков.

За соблюдением ПДД следят 152 видеокамеры на 10 перекрестках. К концу года планируется ввод в эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения еще на трех перекрестках: улица Ленина – улица Мусы Джалиля, улица Чапаева – улица Спортивная, улица Ленина – улица Дружбы Народов. На приобретение и установку необходимого оборудования направлено около 25,6 ммиллиона рублей. Общее количество видеокамер фотовидеофиксации составит 190 единиц.

«На данных перекрестках установлены современные комплексы, способные работать в любую погоду. Система сможет распознавать такие нарушения, как: проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд за стоп-линию; нарушение скоростного режима; нарушения движения по полосам. Кроме этого, здесь реализована возможность распознания марки и цвета автомобиля. Эта функция позволит сотрудникам полиции находить транспортные средства, которые, например, были угнаны», – рассказал начальник отдела оперативного планирования управление по делам ГО и ЧС Вячеслав Петров.

Также планируется обновить камеры на въезде и выезде из города. Оборудование также будет распознавать цвета и марки автомобиля.